Сенатор рассказала о новом порядке выхода на пенсию с 2026 года

Сенатор Епифанова сообщила, что пенсии с 2026 года будут назначать без заявлений

С 2026 года россияне получат возможность выходить на пенсию без написания заявлений. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.

«С 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке», — отметила она.

Сенатор обратила внимание на то, что без заявлений уже назначают, в частности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также пенсии по инвалидности.

Будущий пенсионер будет получать уведомление «о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов», уточнила Епифанова.

В следующем году право выйти на пенсию по старости получат 64-летние мужчины и 59-летние женщины. Им нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, добавила сенатор.

Накануне сообщалось, что больше половины (61%) россиян мечтают путешествовать после выхода на пенсию, при этом только 13% респондентов регулярно откладывают средства. Исследование Anketolog.ru показало, что 32% ожидают пенсию в 15-20 тысяч рублей, 20% рассчитывают на 20-25 тысяч рублей, 19% предполагают получать менее 15 тысяч рублей.

Ранее в России предложили внепланово повысить пенсии.