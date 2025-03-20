МЧС: в Приморье локализовали ландшафтный пожар на площади 3 тыс. кв. м

В Приморье локализовали пожар на площади 3 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС.

Пожар произошел в селе Авангард.

«Тушение осложняет сильный ветер. Огонь уничтожил частный дом, хозпостройку и повредил трехквартирный дом. На месте работают более 40 специалистов и 10 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, на территории города Партизанск на фоне пожара был введен особый противопожарный режим. К борьбе с огнем были привлечены дополнительные силы и средства добровольной пожарной дружины и волонтеров.

Ведомство поставило на контроль расследование причины возникновения пожара и по его ликвидации даст оценку своевременности действия должностных лиц.

До этого в Приморье подожгли сухую траву у трассы и дым создал нулевую видимость.

До этого группировку сил для тушения нефтебазы на Кубани увеличили до 406 человек.