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Суд в России заблокировал сайт по продаже нелегального боевого оружия

Суд в Москве заблокировал сайт, на котором нелегально продавалось боевое оружие
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Shutterstock

Останкинский суд Москвы по иску прокурора постановил заблокировать сайт, где осуществлялась незаконная торговля боевым оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

В публикации отмечается, что на сайте была размещена информация о возможности приобретения на нем различных видов огнестрельного боевого оружия и боеприпасов к нему. Вход на ресурс был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля.

После выявления сайта с объявлениями о продаже оружия прокуроры обратились в суд с требованием заблокировать этот интернет-ресурс.

До этого Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать сайт с анонсами встреч представителей движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Пропаганду увидела межрайонная прокуратура во время мониторинга подозрительных сайтов в интернете. Прокурор подал иск в Басманный суд Москвы и просил запретить распространение запрещенной информации.

Также стало известно, что в Госдуму могут внести проект закона о запрете пропаганды «деструктивной идеологии».

Ранее в Белоруссии заблокировали LiveJournal.

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