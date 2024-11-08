Суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев

Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать сайт с анонсами встреч представителей движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, пропаганду увидела межрайонная прокуратура во время мониторинга подозрительных сайтов в интернете. Прокурор подал иск в Басманный суд Москвы и просил запретить распространение запрещенной информации.

До этого стало известно, что в Госдуму могут внести проект закона о запрете пропаганды «деструктивной идеологии». Седьмая сессия нижней палаты парламента продлится с 3 сентября по 29 декабря 2024 года.

О работе над проектом закона 17 октября сообщала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, речь идет о «запрете деструктивной информации в целом». Что под этим подразумевается, депутат не уточняла.

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