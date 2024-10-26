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Законопроект о запрете «деструктивных идеологий» хотят внести в ГД в ближайшее время

Проект о запрете «деструктивных идеологий» могут внести в Госдуму до конца года

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Depositphotos

Проект закона о запрете пропаганды «деструктивной идеологии» могут внести в Госдуму до конца этой сессии. Об этом заявила ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Такой законопроект у нас готовится, и, я думаю, в ближайшее время межфракционно он будет внесен в Государственную думу. <…> В этой сессии», — сказала Лантратова.

Седьмая сессия нижней палаты парламента продлится с 3 сентября по 29 декабря 2024 года.

О работе над проектом закона 17 октября сообщала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, речь идет о «запрете деструктивной информации в целом».

Что под этим подразумевается, депутат не уточняла.

В Госдуме заявляли, что к «деструктивной информации» можно отнести ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), чайлдфри и квадробинг.

17 октября нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

Ранее в Госдуме заявили, что квадробинг пройдет.

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