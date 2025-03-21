В Ленинградской области задержали мужчину, приплывшего по реке из Эстонии

В Ленинградской области задержали мужчину в гидрокостюме, приплывшего из Эстонии

Пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который плыл по реке Нарва из Эстонии в Россию, заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что мужчину 1991 года рождения задержали в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области.

Было установлено, что нарушитель находится в межгосударственном розыске, объявленном МВД России, за совершение преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

До этого в Приморье осудили жителя КНР, который незаконно пересек границу ради сбора редких грибов и попался.

Находясь на российской территории, мужчина собрал более 250 сосновых грибов, относящихся к роду рядовка мацутакэ. В открытых источниках указано, что стоимость килограмма этих грибов на рынке может достигать $5 тыс.

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