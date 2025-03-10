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Немецкого туриста задержали в Греции за попытку вывезти из страны древнюю колонну

В Греции задержали иностранца, попавшегося на контрабанде древних артефактов
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Hellenic Police

Немецкий турист попытался вывезти из Греции древнегреческую мраморную колонну. За это ему грозит до 12 лет тюрьмы, пишет Greek Reporter.

В начале этого месяца сотрудники портового управления в городе Патры досмотрели машину 61-летнего иностранца, который планировал отправиться в Италию на своем автомобиле и готовился к посадке на паром. В ходе стандартной проверки они обнаружили в салоне машины фрагменты мраморной колонны и задержали туриста.

На суде немецкий турист заявил, что найденная в его вещах колонна — копия, которую он купил возле Акрополя в Афинах. Однако местный археолог подтвердил подлинность артефакта, не сумев однако назвать его точный возраст и происхождение. Пока подозреваемый находится под стражей, специалисты продолжают изучать находку. За незаконный оборот древностей гражданину Германии грозит реальный срок.

Ранее 68-летний гражданин Германии попытался вывезти из РФ более 400 изделий из янтаря.

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