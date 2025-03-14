Китаец получил реальный срок за сбор грибов в Приморском крае

Суд отправил на 3,5 года в колонию жителя КНР за сбор грибов в Приморье

В Приморье осудили жителя КНР, который незаконно пересек границу ради сбора редких грибов и попался. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В сентябре 2024 года китаец, имевший запрет на въезд в РФ за совершение особо тяжкого преступления, незаконно пересек государственную границу. Находясь на российской территории, мужчина собрал более 250 сосновых грибов, относящихся к роду рядовка мацутакэ. В открытых источниках указано, что стоимость килограмма этих грибов на рынке может достигать $5 тыс.

Грибник-нелегал собирался продавать их на территории КНР, но был задержан сотрудника ФСБ России по Приморскому краю. Особо ценные грибы у мужчины изъяли. Суд признал иностранца виновным в незаконном сборе и хранении грибов, занесенных в Красную книгу, а также в пересечении границы и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии строгого режима.

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