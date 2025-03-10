Из дома россиянина изъяли 227 кг наркотиков и оборудования для их изготовления

Под Обнинском раскрыли нарколабораторию в частном доме и изъяли 227 кг веществ

В Калужской области правоохранительные органы раскрыли нарколабораторию, которую уроженец Удмуртии организовал на территории частного дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Производство запрещенных веществ располагалось в деревне Папино под Обнинском. Владелец участка установил по периметру территории видеонаблюдение. Внутри помещения все было оборудовано для производства запрещенных веществ. Полицейские изъяли кристаллические вещества и жидкости общим объемом 12 литров.

«Результаты физико-химических экспертиз подтвердили, что изъятое является производным наркотического средства N-метилэфедрона общей массой более 227 килограммов. Это свыше 450 тысяч разовых доз. Производительность ликвидированной лаборатории составляла около 100 килограммов наркотических средств в месяц», — рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ. Наркоделец задержан.

Ранее в Калининграде поймали мужчину с порталом в нарколабораторию в холодильнике.