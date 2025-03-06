Россиянин создал портал в нарколабораторию в холодильнике и попался полиции

В Калининграде поймали мужчину с порталом в нарколабораторию в холодильнике

В Калининграде у 44-летнего мужчины в холодильнике обнаружили портал в нарколабораторию. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что ранее судимый местный житель может быть причастен к хранению наркотиков. В ходе обыска квартиры мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли 14 свертков с метадоном общей массой в 1,78 грамма, гашиш, электронные весы и упаковочный материал. Также правоохранители обнаружили скрытую нарколабораторию, вход в которую был замаскирован под холодильник, и четыре куста конопли.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических или психотропных средств в крупном размере. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Петербурге поймали судимую женщину с 60 свертками с наркотиками.