Десятки беспилотников атаковали Белгородскую область, есть раненые

Шебекинский муниципальный округ Белгородской области атаковали 32 беспилотника, пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Совершены атаки 32 беспилотников, из которых 27 были сбиты и подавлены. Ночью от ударов беспилотников в посёлке Маслова Пристань и хуторе Ржавец повреждены по одному коммерческому объекту и один автомобиль», — сообщил он.

Ранения получил мужчина в поселке Маслова Пристань, а также женщина в хуторе Ржавец. Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Другие районы региона тоже попали под атаку. Так, Валуйский МО атаковали 24 беспилотника, 12 из них были сбиты. Повреждения получили девять частных домов и семь автомобилей.

Минувшей ночью два человека пострадали во время атаки украинских БПЛА на город Энгельс в Саратовской области. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Утром 20 марта два детских сада и школа, а также городская больница получили небольшие повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Энгельс.

Ранее в двух российских аэропортах ввели ограничения на фоне атаки беспилотников.