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Руководителя СИЗО в Смоленской области задержали за получение взятки

УФСБ: руководителя СИЗО №1 УФСИН по Смоленской области задержали за взятку
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Depositphotos

Руководитель СИЗО №1 УФСИН по Смоленской области был задержан за получение взятки. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

«46-летний полковник внутренней службы за взятку в размере 1,2 млн руб. обещал решить вопрос о смягчении условий содержания под стражей одному из обвиняемых», — говорится в публикации.

Деньги должны были передать родственники указанного лица через ранее неоднократно судимого знакомого мужчины. Посредник был задержан.

Возбуждено уголовное дело.

До этого бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали за взятки. В СК России подчеркнули, что Тимошенко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме Тимошенко также были задержаны подозреваемые в передаче взятки.

12 марта в Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД России по Приволжскому автономному округу генерал-майора Александра Бережного.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

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