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Бывшего замгубернатора Брянской области задержали

Экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко задержан за взятки
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Экс-замгубернатора Брянской области Сергей Тимошенко задержан за взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

«В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России», — сообщили в пресс-службе.

В Следственном комитете подчеркнули, что Тимошенко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме Тимошенко также были задержаны подозреваемые в передаче взятки.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальника управления министерства внутренних дел (МВД) России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака.

А 12 марта в Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД России по Приволжскому автономному округу генерал-майора Александра Бережного.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

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