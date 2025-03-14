Бывшего замгубернатора Брянской области задержали

Экс-замгубернатора Брянской области Сергей Тимошенко задержан за взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

«В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России», — сообщили в пресс-службе.

В Следственном комитете подчеркнули, что Тимошенко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме Тимошенко также были задержаны подозреваемые в передаче взятки.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальника управления министерства внутренних дел (МВД) России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака.

А 12 марта в Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД России по Приволжскому автономному округу генерал-майора Александра Бережного.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.