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Бывший главный бухгалтер воинской части Росгвардии получил семь лет за растрату

«Ъ»: апелляционный суд подтвердил приговор экс-главбуху воинской части
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Depositphotos

Военный апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор, который был вынесен бывшему главному бухгалтеру дислоцированной в Дагестане воинской части Росгвардии Геннадию Колбасюку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В 2024 году Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил Колбасюка к семи годам лишения свободы и лишил его воинского звания. Финансист, используя электронную подпись командира воинской части и фальсифицировав документы, похитил из Федерального казначейства РФ 24 млн рублей.

В своей жалобе на приговор Колбасюк утверждал, что его вина судом так и не была доказана, а доводам и ходатайствам адвокатов не была дана должная оценка. Он просил отменить приговор как несправедливый и незаконный и оправдать его или передать уголовное дело на новое разбирательство. Однако Южный окружной военный суд не прислушался к доводам к Колбасюка и оставил приговор в силе.

10 февраля сообщалось, что на экс-сотрудника Минобороны РФ завели дело о мошенничестве.

Ранее Путин заявил о необходимости пресекать хищения в сфере обороны.

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