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Отец рассказал о состоянии мальчика, покусанного собаками в Сочи

ТАСС: мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, перевели из реанимации
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Telegram-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

Мальчика, на которого напали собаки в Сочи, перевели из реанимации в палату после операции, которая длилась 14 часов. Он чувствует себя нормально, рассказал ТАСС отец ребенка Валентин Королев.

«Сына перевели, он уже со мной в палате. Чувствует себя нормально. Врачи надеются, чтобы все прижилось и не было отторжения тканей, некроза. Приживаемость будет длиться около недели, наблюдаем», — поделился деталями отец мальчика.

Мальчик попал в больницу после того, как на него напали две собаки породы хаски. Животные сорвались с цепи и разодрали ребенку лицо 26 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии без части носа и губы. Вскоре его перевезли в больницу в Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обвинение предъявлено хозяину собак, в ходе допроса мужчина признал вину. Позже выяснилось, что перед случившимся он не кормил псов десять дней.

Ранее мальчик, пострадавший от нападения собак в Сочи, впервые ответил отцу.

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