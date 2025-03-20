Отец рассказал о состоянии мальчика, покусанного собаками в Сочи

Мальчика, на которого напали собаки в Сочи, перевели из реанимации в палату после операции, которая длилась 14 часов. Он чувствует себя нормально, рассказал ТАСС отец ребенка Валентин Королев.

«Сына перевели, он уже со мной в палате. Чувствует себя нормально. Врачи надеются, чтобы все прижилось и не было отторжения тканей, некроза. Приживаемость будет длиться около недели, наблюдаем», — поделился деталями отец мальчика.

Мальчик попал в больницу после того, как на него напали две собаки породы хаски. Животные сорвались с цепи и разодрали ребенку лицо 26 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии без части носа и губы. Вскоре его перевезли в больницу в Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обвинение предъявлено хозяину собак, в ходе допроса мужчина признал вину. Позже выяснилось, что перед случившимся он не кормил псов десять дней.

Ранее мальчик, пострадавший от нападения собак в Сочи, впервые ответил отцу.