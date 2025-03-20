В отношении главы центра информтехнологий Росгвардии завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против Николая Чепкасова, который занимает должность руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«В отношении Николая Чепкасова, руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии, заведено уголовное дело», — отметил источник агентства.

Центр под руководством Чепкасова отвечает за ключевые направления деятельности Росгвардии: развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацию государственных услуг, организацию межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение кибербезопасности, импортозамещение программного обеспечения.

17 марта сообщалось, что Военный апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор, который был вынесен бывшему главному бухгалтеру дислоцированной в Дагестане воинской части Росгвардии Геннадию Колбасюку.

Ранее в Кемерово экс-замгубернатора дали условный срок за мошенничество.