В Кемерове экс-замгубернатора дали условный срок за мошенничество

Бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Эдуарда Балабана осудили на три года условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Заводского районного суда Кемерова.

По данным суда, в 2022 году Балабан получил от делового партнера 7 млн рублей за помощь в прекращении уголовного дела. Чиновник тогда утверждал, что у него есть связи в правоохранительных органах, но на деле он не смог выполнить обещанное. Тем не менее, полученные деньги он потратил по своему усмотрению. Сам Балабан в судебном заседании полностью признал вину и возместил причиненный ущерб потерпевшему.

В итоге Заводской районный суд признал Балабана виновным в мошенничестве в особо крупном размере, но назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Также бывшего чиновника оштрафовали на 500 тыс. рублей.

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