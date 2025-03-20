Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кемерове экс-замгубернатора дали условный срок за мошенничество

Экс-замгубернатора Кузбасса Балабан получил условный срок за мошенничество
close
Бизнес-портал Кузбасса

Бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Эдуарда Балабана осудили на три года условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Заводского районного суда Кемерова.

По данным суда, в 2022 году Балабан получил от делового партнера 7 млн рублей за помощь в прекращении уголовного дела. Чиновник тогда утверждал, что у него есть связи в правоохранительных органах, но на деле он не смог выполнить обещанное. Тем не менее, полученные деньги он потратил по своему усмотрению. Сам Балабан в судебном заседании полностью признал вину и возместил причиненный ущерб потерпевшему.

В итоге Заводской районный суд признал Балабана виновным в мошенничестве в особо крупном размере, но назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Также бывшего чиновника оштрафовали на 500 тыс. рублей.

До этого в Екатеринбурге по подозрению во взятке задержали полковника Марата Кабирова — помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав заключенных.

Ранее суд арестовал бизнесменов за поставку некачественных противогазов по госконтракту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами