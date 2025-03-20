В Совфеде предупредили о негативном влиянии отсутствия снега на посевную в России

Сенатор Двойных: отсутствие снега может негативно повлиять на посевную в РФ

Недостаток снежного покрова в ряде регионов России может привести к дефициту влаги для сельскохозяйственных культур во время весенне-полевых работ 2025 года. Об этом предупредил глава комитета Совета Федерации по аграрной политике Александр Двойных в интервью РИА Новости.

Он отметил, что начавшаяся в южных районах страны посевная кампания проходит на фоне опасений, связанных с недостаточным количеством снега зимой. Это может негативно повлиять на развитие сельскохозяйственных культур, учитывая планы на посев 56 миллионов гектаров яровых и 20 миллионов гектаров озимых культур.

Двойных подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства отслеживает ситуацию, обеспеченность ресурсами достаточна, и посевные работы ведутся. Сенатор также обратил внимание на влияние не рыночных факторов, в том числе изменения климата, на сельское хозяйство и подчеркнул важность развития системы агрострахования для минимизации рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

По словам Двойных, отечественная селекция демонстрирует хорошие результаты, особенно в области зерновых культур, адаптированных к российскому климату.

До этого синоптик рассказал, когда в Москве закончится волна холодов.

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