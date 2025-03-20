Россиянам рассказали, как отличить ротавирус от пищевого отравления

Основным отличием ротавируса от пищевого отравления является то, что он развивается постепенно. Об этом в ходе беседы с журналистами газеты «Вечерняя Москва» рассказал иммунолог Владимир Болибок.

Врач отметил, что ротавирус — это кишечная инфекция. Она может развиться в случае попадания в организм высокопатогенных микроорганизмов.

По словам специалиста, для всех инфекционных заболеваний характерно наличие инкубационного периода. Ротавирус не является исключением, поэтому его симптомы проявляются не сразу.

В свою очередь, пищевое отравление дает о себе знать почти сразу после того, как человек съел некачественный продукт. Больной практически мгновенно начинает жаловаться на тошноту и рвоту, а также диарею.

28 ноября 2024 года в селе Калистратиха, расположенном в Алтайском крае, госпитализировали 18 постояльцев социального центра с признаками пищевого отравления. На следующий день число пациентов выросло до 21, а затем — до 25.

2 декабря текущего года журналисты ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщили, что шесть человек спасти не удалось. Как рассказали в ведомстве, у больных диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. При этом директор социального центра утверждал, что возможной причиной массового отравления является ротавирус.

Ранее россиянам объяснили, как не заразиться ротавирусом во время поездок на курорты.