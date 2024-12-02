Увеличилось число погибших постояльцев соццентра на Алтае

Число погибших постояльцев частного социального центра «Дом помощи» (организация «Рубикон») в Алтайском крае выросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Отмечается, что по состоянию на 09:00 (05:00 мск) 2 декабря в стационарах пребывали 25 человек. В настоящее время в больнице №5 Барнаула продолжают лечение четыре пациента в тяжелом состоянии, три пациента в легком состоянии, 17 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 2 декабря скончался.

В ведомстве добавили, что у контактного пациента, попавшего в больницу №1 города Рубцовска, появилась «клиника заболевания». Начато лечение.

28 ноября сообщалось, что 18 постояльцев социального центра в селе Калистратиха Алтайского края госпитализировали с признаками пищевого отравления, а четверо из них попали в больницу в тяжелом состоянии. Троих постояльцев спасти не удалось. На следующий день число пострадавших увеличилось до 21 человека.

По данному факту следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев.

Ранее была названа возможная причина ЧП с постояльцами соццентра на Алтае.