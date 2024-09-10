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Россиянам рассказали, как не заразиться ротавирусом на отдыхе

Врач Тимаков: прививка поможет не заразиться ротавирусом на отдыхе

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Costas Baltas/Reuters

Прививка поможет защититься от ротавирусной инфекции во время отдыха на курортах, ее можно делать как детям, так и взрослым. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков, передает Pravda.Ru.

«Прививки от ротавируса доступны и на государственном уровне, и в коммерческих клиниках. Они делаются с полуторамесячного возраста, то есть с рождения. Если вы собираетесь путешествовать, то сделать прививку от ротавируса — это первое», — отметил эксперт.

Помимо этого, с собой на отдых он советует взять противорвотные средства, лекарства для восполнения электролитного (водно-солевого) баланса, кишечные антисептики, сорбенты и бакпрепараты (пробиотики). Тимаков добавил, что устойчивость к ротавирусу и другим инфекциям зависит от состояния иммунитета.

Начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управделами президента России Екатерина Красильникова до этого говорила, что на отдыхе важно тщательно мыть руки, чтобы защитить себя от ротавирусной инфекции. По ее словам, стоит также держаться от окружающих подальше и не посещать места массового скопления людей, чтобы не заразиться от них.

Ранее врач рассказал, какие болезни можно подхватить на курортах.

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