Путин подписал закон об организации МСУ в России

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, определяющий общие принципы организации местного самоуправления (МСУ) в рамках единой системы публичной власти. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно опубликованному тексту, закон устанавливает три типа муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (для городов федерального значения). Закон предоставляет субъектам РФ право выбора модели местного самоуправления, позволяя им самостоятельно определяться с одноуровневой или двухуровневой системой.

Субъекты Федерации обязаны до 1 января 2027 года привести региональное законодательство в соответствие с новым федеральным законом, регулируя вопросы организации местного самоуправления на своих территориях. Закон вступает в силу через три месяца после официального опубликования. В документе местное самоуправление определяется как конституционно гарантированная форма самоорганизации граждан, направленная на самостоятельное решение вопросов местного значения в рамках установленных законом полномочий.

В январе председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку к законопроекту, согласно которому предлагается предоставить регионам России право самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ).

Ранее Путин оградил органы МСУ от наказания за неисполнение полномочий из-за нехватки средств.