Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон об организации МСУ в России

Путин подписал базовый закон об общих принципах организации МСУ
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, определяющий общие принципы организации местного самоуправления (МСУ) в рамках единой системы публичной власти. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно опубликованному тексту, закон устанавливает три типа муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (для городов федерального значения). Закон предоставляет субъектам РФ право выбора модели местного самоуправления, позволяя им самостоятельно определяться с одноуровневой или двухуровневой системой.

Субъекты Федерации обязаны до 1 января 2027 года привести региональное законодательство в соответствие с новым федеральным законом, регулируя вопросы организации местного самоуправления на своих территориях. Закон вступает в силу через три месяца после официального опубликования. В документе местное самоуправление определяется как конституционно гарантированная форма самоорганизации граждан, направленная на самостоятельное решение вопросов местного значения в рамках установленных законом полномочий.

В январе председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку к законопроекту, согласно которому предлагается предоставить регионам России право самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ).

Ранее Путин оградил органы МСУ от наказания за неисполнение полномочий из-за нехватки средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами