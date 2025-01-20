Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассмотрят поправку о праве регионов РФ самим определять модель МСУ

Володин поручил подготовить поправку о праве регионов РФ определять модель МСУ
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которому предлагается предоставить регионам России право самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты, передает ТАСС.

Отмечается, что каждый российский субъект сможет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Государственную думу в декабре 2021 года, в первом чтении он был принят 25 января 2022 года. Авторы инициативы — глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Законопроектом также предлагается ввести одноуровневую систему организации самоуправления в регионах.

11 декабря 2024 года Володин заявил, что Совет Думы принял решение перенести рассмотрение соответствующего законопроекта на 2025 год, так как инициатива требует более тщательного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний.

Ранее Володин заявил о необходимости анализа региональных практик в сфере миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами