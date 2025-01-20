В Госдуме рассмотрят поправку о праве регионов РФ самим определять модель МСУ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которому предлагается предоставить регионам России право самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты, передает ТАСС.

Отмечается, что каждый российский субъект сможет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Государственную думу в декабре 2021 года, в первом чтении он был принят 25 января 2022 года. Авторы инициативы — глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Законопроектом также предлагается ввести одноуровневую систему организации самоуправления в регионах.

11 декабря 2024 года Володин заявил, что Совет Думы принял решение перенести рассмотрение соответствующего законопроекта на 2025 год, так как инициатива требует более тщательного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний.

Ранее Володин заявил о необходимости анализа региональных практик в сфере миграции.