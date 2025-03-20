РПЦ учредила новую епархию на территории двух кавказских регионов

Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об образовании новой Грозненской епархии, которая охватит территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Об этом говорится на официальном сайте РПЦ.

Отмечается, что решение было принято после рассмотрения вопроса о состоянии Махачкалинской епархии. В результате перераспределения епархиальных границ, Грозненская епархия была выделена из состава Махачкалинской. Временное управление новой епархией возложено на архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. Глава Грозненской епархии будет носить титул «Грозненский и Сунженский», а титул архиепископа Махачкалинской епархии изменен на «Махачкалинский и Дербентский».

В феврале Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул необходимость подготовки священнослужителей к противодействию распространению неоязыческих верований среди российских военнослужащих. Он обратил внимание на появление таких настроений в зоне боевых действий и призвал священников, осуществляющих пастырскую деятельность среди военных, уделять этому особое внимание. При этом глава РПЦ отметил определенный успех в работе по противодействию псевдорелигиозным учениям среди российских граждан.

Ранее священник рассказал о связи воспитания патриотизма с православием.