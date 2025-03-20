Жителям эвакуированных СНТ в Энгельсе разрешили вернуться домой

Бусаргин: жителям эвакуированных СНТ в Энгельсе можно вернуться в свои дома

В Энгельсе Саратовской области эвакуированным жителям СНТ можно вернуться в свои дома. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«‎На месте продолжают работать специалисты управления региональной безопасности и районной администрации для дальнейшей оценки ущерба», — говорится в сообщении губернатора.

Жителей СНТ в городе начали эвакуировать после атаки дрона и пожара на территории аэродрома.

Бусаргин утверждал, что в ночь на 20 марта Энгельс и Саратов подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время. Вместе с этим из-за атак беспилотников временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова.

Этой ночью два детских сада и школа получили небольшие повреждения при атаке украинских беспилотников на Энгельс. Бусаргин уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников пострадавших также нет, добавил он.

Губернатор также писал, что при атаке БПЛА повреждения получила Энгельсская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках.