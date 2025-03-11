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Стримера Mellstroy вызвали на допрос в МВД

Mash: стримера Mellstroy и его семью вызвали на допрос в МВД
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@mellstroy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, и его семью вызвали на допрос в МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бурима, его мать Наталью и брата Сергея подозревают в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей. 27 декабря родственники блогера получили документы о вызове на допрос.

По данным издания, мать и брат стримера приобрели несколько люксовых машин за криптовалюту и записали их на друзей Андрея. Речь идет об автомобилях Lamborghini STO, BMW M5, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long, Ferrari. По аналогичной схеме было приобретено несколько квартир за 30 миллионов рублей.

Как отмечает Mash, после получения вызова на допрос Наталья вместе с гражданским мужем и сыном отправилась в Черногорию, где сейчас проживает Mellstroy. Следствие готовится ходатайствовать об аресте машин и квартир общей стоимостью около 500 млн рублей.

Mellstroy и его родственникам может грозить до 3 лет лишения свободы за неуплату налогов, а также до 7 лет тюрьмы за легализацию денежных средств в особо крупном размере.

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