В России медсестра получила срок за подделку сертификатов о вакцинации

Медсестра получила условный срок за подделку сертификатов о вакцинации от ковида

В Нижегородской области медсестру и двух ее сообщников признали виновными за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

«Медсестра признана виновной в совершении преступления, а двое местных жителей признаны виновными в пособничестве в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации», — говорится в публикации.

Уточняется, что медсестра, которая работала в больнице Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, при пособничестве двух местных жителей, из корыстной заинтересованности внесла в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения фальшивые сведения о проведении вакцинации от коронавируса лицам, не прошедшим процедуру вакцинации, для получения гражданами не соответствующих действительности сертификатов.

Суд назначил медсестре наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, пособники получили 3 и 4 года лишения свободы условно. Кроме того, всех троих оштрафовали на сумму от 500 до 700 тыс. руб.

До этого медсестру на Камчатке осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19.

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