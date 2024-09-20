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Россиянку осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

Медсестру на Камчатке осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Петропавловск-Камчатский суд вынес приговор в отношении медсестры, которая за вознаграждение выдавала фиктивные сертификаты о прививке от коронавируса, заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Камчатскому краю. Об этом сообщает РИА Новости.

Медсестру признали виновной по статье Уголовного кодекса России «Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ».

В публикации подчеркивается, что женщина в 2021-2023 годах вносила недостоверные данные о вакцинации жителей региона от COVID-19 в Единую государственную информационную систему.

Накануне суд провинции Альберта в Канаде приговорил к 6,5 года тюремного заключения двух мужчин, участвовавших в блокаде границы с США во время пандемии коронавирусной инфекции.

Блокада границы Канады и США в районе населенного пункта Куттс происходила в феврале 2022 года, когда дальнобойщики выступали против коронавирусных ограничений.

Ранее в Минздраве РФ оценили необходимость допмер из-за осеннего подъема COVID-19.

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