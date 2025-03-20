Госдума отклонила проект о депремировании работников

Госдума не поддержала законопроект ЛДПР, предполагающий закрепить в Трудовом кодексе понятие депремирования работника. Об этом пишет ТАСС.

В законопроекте под депремированием понимается невыплата или уменьшение поощрительной части зарплаты. Согласно тексту, депремировать можно только при наличии основания в соответствии с трудовым законодательством. При этом зарплата не должна уменьшится более чем на 20%.

«Введение проектируемой нормы создаст противоречие с действующим подходом и увеличит риск возникновения трудовых споров», — считают в Госдуме.

В ноябре прошлого года указанный законопроект о депремировании не поддержало правительство России. В кабмине указали, что предлагаемые корректировки Трудового кодекса противоречат позиции Конституционного суда РФ, так как произвольная отмена или уменьшение стимулирующих выплат без изменения условий трудового договора не допускается.

До этого юрист Иван Соловьев заявил, что использование штрафов как наказания на работе не является законным. Он отметил, что нельзя отнимать деньги у людей за опоздания, общение с коллегами или невыполнение всего объема поставленных задач. Юрист подчеркнул, что в случае взыскания штрафа, его можно оспорить в суде.

При этом он добавил, что материальное взыскание возможно, только если работник причинил ущерб компании, например, сломал служебный автомобиль. Во всех других случаях мерой дисциплинарной ответственности может быть выговор, а потом увольнение.

Ранее в России предложили штрафовать компании за наем работников на неподходящие должности.