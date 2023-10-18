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Россиянам рассказали, законно ли наказывать работников штрафами

Юрист Соловьев: отнимать у работников деньги в виде наказания – незаконно

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Depositphotos

Использование штрафов как наказания на работе – незаконно, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Подобные взыскания за какие-либо провинности не предусмотрены Трудовым кодексом, подчеркнул он в беседе с «Общественной службой новостей».

«Отнимать у людей деньги за опоздания, избыточное общение с коллегами и даже невыполнение всего объема поставленных задач — незаконно, — подчеркнул эксперт. — Даже если обо всем вышеперечисленном сказано в трудовом договоре, который человек подписал!».

Компании зачастую заранее разделяют зарплату сотрудника на основную и премиальную, чтобы обезопасить себя в использовании системы штрафов, предупредил юрист. Из премиальной части они спокойно вычитают любые суммы денег.

Однако, по словам Соловьева, в случае взыскания штрафа его можно оспорить в суде, и закон будет на стороне работника.

При этом дисциплинарная ответственность в законе все же прописана, к ней работника могут привлечь за недобросовестный труд, напомнил юрист. В таком случае сотрудник делают выговор, заключение о неполном служебном соответствии, а потом могут и уволить.

Материальные взыскания возможны только в случае, если работник причинил ущерб – сломал служебный автомобиль, потерял товар и так далее. Работодателю тогда нужно доказать факт убытка по вине работника.

Напомним, также юристы объясняли, что работодателю грозит штраф за отказ предоставить сотруднику очередной отпуск. Обращаться в таком случае рекомендуется в профсоюз, комиссию по разрешению трудовых споров или в инспекцию труда.

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