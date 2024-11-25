Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о депремировании

Законопроект ЛДПР, предполагающий введение понятия «депремирование» в Трудовой кодекс РФ, не поддержало правительство России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Правительство РФ не поддерживает законопроект», — отмечается в отзыве кабмина.

В документе говорится о том, что депремирование — это невыплата или уменьшение стимулирующей, поощрительной части зарплаты. По мнению авторов законопроекта, депремировать работника можно лишь при наличии основания, прописанного в договоре или локальном нормативном акте. При этом месячная заработная плата не должна уменьшаться более чем на 20%.

В кабмине подчеркнули, что предлагаемые корректировки противоречат позиции Конституционного суда РФ, так как произвольная отмена или уменьшение стимулирующих выплат без изменения условий трудового договора не допускается, и работнику может быть не начислена или начислена не в полном размере только премия, но не иные стимулирующие выплаты.

В октябре директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что нужно обязать компании поощрять некурящих сотрудников, в том числе денежными премиями и дополнительными выходными. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Ранее россияне ответили, хотели бы они получить премию вместо новогоднего корпоратива.