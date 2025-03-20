Силовики трех регионов задержали несколько человек за преступления в сфере ЖКХ

Сотрудники управления ФСБ России провели масштабную спецоперацию по выявлению и пресечению противоправной деятельности в сфере ЖКХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В спецоперации участвовали силовики из Челябинской области совместно с коллегами из ДНР и Ростовской области.
«Провели масштабную спецоперацию в указанных субъектах России по выявлению и пресечению противоправной деятельности в социально значимой сфере национальной экономики страны — сфере ЖКХ», — говорится в сообщении.
В ДНР и Ростовской области были произведены содержания, сообщили в ФСБ.
До этого сообщалось, что ФСБ в Нижнем Новгороде задержала мужчину по подозрению в госизмене за переводы средств в криптовалюте украинской террористической организации. Уточняется, что подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.
Позже в Крыму местную жительницу задержали по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах по заданию разведки министерства обороны Украины.
Ранее ФСБ задержала двух подозреваемых в перевозке оружия и взрывчатки россиян.