Силовики трех регионов задержали несколько человек за преступления в сфере ЖКХ

ТАСС: челябинские силовики задержали нескольких лиц за преступления в сфере ЖКХ

Сотрудники управления ФСБ России провели масштабную спецоперацию по выявлению и пресечению противоправной деятельности в сфере ЖКХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В спецоперации участвовали силовики из Челябинской области совместно с коллегами из ДНР и Ростовской области.

«Провели масштабную спецоперацию в указанных субъектах России по выявлению и пресечению противоправной деятельности в социально значимой сфере национальной экономики страны — сфере ЖКХ», — говорится в сообщении.

В ДНР и Ростовской области были произведены содержания, сообщили в ФСБ.

До этого сообщалось, что ФСБ в Нижнем Новгороде задержала мужчину по подозрению в госизмене за переводы средств в криптовалюте украинской террористической организации. Уточняется, что подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Позже в Крыму местную жительницу задержали по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах по заданию разведки министерства обороны Украины.

Ранее ФСБ задержала двух подозреваемых в перевозке оружия и взрывчатки россиян.