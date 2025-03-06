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ФСБ задержала двух подозреваемых в перевозке оружия и взрывчатки

ФСБ: в Орловской области задержали россиян, перевозивших взрывчатку и оружие
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники силового ведомства задержали в Орловской области двух россиян, которых подозревают в незаконной перевозке взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«Подозреваемые задержаны при перевозке 524,6 г пластичного взрывчатого вещества и трех электродетонаторов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ФСБ добавили, что из незаконного оборота были изъяты два автомата АК-74, а также два карабина (СВТ-40, Мосина). Кроме того, силовики изъяли малокалиберную нарезную винтовку, гладкоствольное ружье и 90 патронов различного калибра.

В ФСБ пояснили, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что житель поселка городского типа Залегощь приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, после чего доставлял их в Орловскую область. Его знакомый занимался хранением и обслуживанием средств поражения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 222.1. В настоящее время суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого против бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело. Обвинение звучало в рамках статьи о незаконном приобретении, передаче, сбыте, а также хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. В настоящее время он находится в СИЗО Москвы.

Ранее в Москве раскрыли схему торговли людьми.

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