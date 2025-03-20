Суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе»

Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе» до 22 мая

Мосгорсуд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.

«Ходатайство следствия судом удовлетворено. Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 мая», — говорится в сообщении.

Адвокат Мирзоева Олег Власов недавно рассказал, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поручили вступить в бой с силовиками в концертном зале. Соответствующее поручение исполнители получили от организаторов теракта.

7 марта министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, подозреваемого в причастности к планированию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Он опознал среди задержанных в России лиц тех, кому он давал инструкции.

Ранее выяснилось, что исполнители теракта в «Крокусе» присматривались к Красной площади.