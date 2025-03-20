Напавшие на «Крокус» террористы планировали атаковать центр Москвы

Исполнители теракта в «Крокусе» планировали атаковать Красную площадь и ТРЦ «МЕГА Белая Дача». Об этом заявил адвокат одного из обвиняемых в теракте Далерджона Мирзоева Олег Власов в интервью РИА Новости.

«Они, помимо «Крокуса», были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали», — рассказал юрист.

20 марта суд продлил задержание Мирзоеву и еще троим предполагаемым исполнителям теракта.

7 марта министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, подозреваемого в причастности к планированию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

По данным минюста США, Шарифулла, являющийся членом ИГИЛ (организация запрещена в России), признался в инструктировании потенциальных исполнителей теракта по использованию автоматического оружия. Он также опознал среди задержанных в России лиц тех, кому он давал инструкции.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

В результате атаки был ранен 551 человек, еще 145 не удалось спасти.

Ранее организатор взрыва в Кабуле признался в причастности к теракту в «Крокусе».