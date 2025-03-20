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В Кургане женщина оставила более 24 тыс. комментариев с оправданием терроризма

Против курганской пенсионерки возбудили дело за призывы к терроризму
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Depositphotos

В Курганской области пожилая женщина стала фигуранткой уголовного дела из-за комментариев в социальных сетях. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, 64-летняя пенсионерка оставила более 24 тысяч комментариев в социальных сетях. В текстах она призывала к осуществлению террористической деятельности и оправдывала подобные акты.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. В случае, если ее вина будет доказана, пенсионерке грозит до семи лет лишения свободы.

До этого в Петербурге в суд направили дело местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма. По версии следствия, он выложил публикацию, в которой содержалось изображение человека, совершавшего террористические акты. Действия героя поста фигурант поддерживал.

Помимо этого, в 2012 и 2023 годах он публиковал в соцсетях тексты, высказывания в которых разжигали межнациональную рознь.

Ранее школьник из Подмосковья рассылал сообщения о терактах ради продвижения в игре.

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