Выросло число пострадавших при атаке беспилотников на Саратовскую область

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область достигло 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

«На данный момент известно о 10 пострадавших после атаки БПЛА», — заявили в правительстве.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этих городах экстренные службы работают в усиленном режиме, чтобы в короткие сроки ликвидировать последствия. Ночью сработали системы оповещения в регионе. В результате падения беспилотника в Энгельсской городской клинической больнице №1 выбило окна. Школы Энгельса перешли на дистанционный режим, написал Бусаргин. Восстановительные работы в социальных учреждениях также проведут в ближайшее время. Подробнее об атаке беспилотников на Саратовскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее десятки беспилотников атаковали Белгородскую область, есть раненые.