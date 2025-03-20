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Выросло число пострадавших при атаке беспилотников на Саратовскую область

Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую области достигло 10
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Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область достигло 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

«На данный момент известно о 10 пострадавших после атаки БПЛА», — заявили в правительстве.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этих городах экстренные службы работают в усиленном режиме, чтобы в короткие сроки ликвидировать последствия. Ночью сработали системы оповещения в регионе. В результате падения беспилотника в Энгельсской городской клинической больнице №1 выбило окна. Школы Энгельса перешли на дистанционный режим, написал Бусаргин. Восстановительные работы в социальных учреждениях также проведут в ближайшее время. Подробнее об атаке беспилотников на Саратовскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее десятки беспилотников атаковали Белгородскую область, есть раненые.

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