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Названы болезни, при которых часто появляется бессонница

Врач Родоманченко: бессонница может возникать на фоне депрессии
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Shutterstock/Ground Picture

Бессонница может появляться у людей на фоне развития депрессии. Об этом «Пятому каналу» рассказала терапевт Татьяна Родоманченко.

«Человек с нарушенным сном — это, как правило, человек с неустойчивым артериальным давлением. Это человек с неустойчивой работой желудочно-кишечного тракта, которая больше всего зависит и зависима от циркадного ритма. Если мы все время нарушаем этот ритм, то желудочно-кишечный тракт будет сбоить», — добавила врач.

Психотерапевт Ирина Киселева, в свою очередь, добавила, что отсутствие сна может также спровоцировать появление депрессии, если ее не было ранее. В связи с этим, по ее словам, важно вовремя обратиться к специалистам и провериться на наличие болезней. При их отсутствии можно посетить психотерапевта.

Заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова до этого говорила, что стрессовый фактор чаще всего становится причиной бессонницы. По ее словам, при появлении такой проблемы важно своевременно обратиться к врачу, который назначит медикаментозную терапию.

Ранее врач назвал главные причины бессонницы у подростков.

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