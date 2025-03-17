Нарушение гигиены сна и привычка поздно ложиться спать являются наиболее распространенными причинами бессонницы у подростков. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, невролог, заведующий отделением медицины сна Университетской клинической больницы №3 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

Он уточнил, что в возрасте от 11 до 14 лет им требуется спать не менее девяти часов в день, после 15 лет — 8,5, поэтому важно рассчитать время отхода ко сну исходя из этих данных. По его словам, подобного режима нужно придерживаться и в выходные дни, чтобы не нарушать его. Еще одна причина бессонницы — психологические сложности, продолжил эксперт. Кроме того, недуг могут вызвать разбалансирование биологических ритмов.

«Некоторые подростки становятся настоящими супер-совами. Их внутренние часы слишком поздно сигнализируют о переходе в режим сна и также слишком поздно дают команду проснуться и перейти в режим бодрствования», — уточнил Полуэктов.

Врач предупредил, что сложности со сном могут спровоцировать у подростков рост артериального давления, а также повысить риск развития болезней сосудов и сердца во взрослом возрасте.

Глава отдела продуктов Grubby Фергус Смитерс до этого говорил, что темный шоколад может помочь быстрее заснуть, если съесть его перед сном.

Ранее был назван простой способ справиться с бессонницей в пожилом возрасте.