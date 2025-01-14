Врач назвала наиболее частую причину бессонницы

Стрессовый фактор чаще всего становится причиной бессонницы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова.

По ее словам, при появлении такой проблемы важно своевременно обратиться к врачу, который назначит медикаментозную терапию. Она уточнила, что препараты помогут справиться с таким состоянием в острый период.

«Далее уже подключать различные немедикаментозные виды лечения и психотерапию. Можно и нужно с этим справляться, потому что при комплексном подходе очень хорошие результаты по нормализации качества сна», — добавила Баранова.

Врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Руслан Исаев до этого рассказал «Газете.Ru», что заподозрить бессонницу можно по следующим признакам: вам требуется от 30 до 45 минут и более, чтобы заснуть, вы часто встаете по ночам, просыпаетесь рано и не можете снова заснуть, просыпаетесь с чувством усталости.

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