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Для тушения пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличили группировку

Группировку сил для тушения нефтебазы на Кубани увеличили до 406 человек
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края группировку увеличили до 406 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники», — говорится в сообщении. Ранее в тушении участвовали 357 человек и 140 единиц техники.

Специалисты продолжают ликвидировать пожар на площади 4250 кв. метров. В оперштабе отметили, что огонь охватил один из резервуаров, запорную арматуру. Кроме того, горят нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

Изначально площадь возгорания составляла 20 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.

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