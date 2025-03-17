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В Приморье подожгли сухую траву у трассы, дым создал нулевую видимость

Пал травы в нулевой видимости тушат пожарные у трассы в Приморье
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РИА «Новости»

Пожарные борются с палом травы у объездной трассы в Уссурийске в Приморском крае. Из-за густого дыма видимость на дороге практически нулевая, пишет РИА Новости.

В социальных сетях появилось видео, снятое из автомобиля, движущегося по этой трассе. Густой непроглядный дым накрыл дорогу, что привело к двум автомобильным авариям на коротком участке.

«На месте пожара работают сотрудники ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС. Пожарная команда из Михайловского района, состоящая из четырех человек и оснащенная УАЗом «Фермер» и воздуходувками, начала тушение в 10:52 (03:52 мск). Площадь пожара пока не установлена», — сообщил представитель регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.

Губернатор Олег Кожемяко на совещании с руководителями органов власти поручил главам районов мобилизовать необходимые ресурсы для быстрого реагирования на пожары.

«Необходимо установить полицейские посты на дорогах и информировать граждан о правилах поведения в лесу. Владельцы участков, где произошли пожары, должны нести ответственность», — добавил Кожемяко.

В понедельник власти Приморья сообщили, что за последние сутки было потушено более 2,1 тысячи гектаров природных пожаров, а еще один очаг локализован на площади 70 гектаров. Гореть регион начал еще с начала марта.

Ранее ученые раскрыли, почему дым лесных пожаров особо опасен для жизни горожан.

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