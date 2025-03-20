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В Госдуме рассказали о способе борьбы с дропперами

Депутат Аксаков: дропперам хотят запретить закрывать счета и забирать деньги
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Depositphotos

В России хотят запретить мошенникам закрывать банковские счета и снимать с них все деньги, чтобы бороться с дропперами. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, пока Гражданский кодекс позволяет злоумышленникам забирать украденные деньги со счетов.

«Парадоксальная ситуация. Все знают, что деньги украдены, что их заблокировали для того, чтобы дальше не было движения на другие счета. Но при этом, если человек пришел и закрывает свой счет, никто не может остановить его. Он имеет право снять деньги, соответственно, либо передать другим своим компаньонам, либо сам использовать украденные деньги», — сказал Аксаков.

Депутат добавил, что в Госдуме также предложили уголовно наказывать людей, которые оказывают подобные посреднические услуги и открывают счета по просьбе преступников. Кроме того, предлагается ограничить количество карт на руках у одного человека.

В конце февраля зампред Банка России Ольга Полякова говорила, что каждый месяц порядка 80 тысяч человек, в том числе иностранцы, становятся дропперами — подставными лицами, участвующими в схемах по выводу денег с банковских карт.

Ранее в ЦБ рассказали о методах вывода похищенных средств.

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