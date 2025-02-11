В ЦБ рассказали о методах вывода похищенных средств

Стоимость карты дроппера, через которые мошенники выводят похищенные средства, дошла до 70 тыс. рублей на «черном рынке». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя председателя Банка России Германа Зубарева.

Он пояснил, что борьба Банка России против мошенников заставила их изобретать новые методы, которые также попадают в поле зрения регулятора.

«Мы уже видим, что наша борьба приносит плоды. Один из критериев — стоимость карты дроппера на «черном рынке». Если раньше мошенники покупали ее в среднем за 5-10 тысяч рублей, то сейчас цена доходит до 70 тысяч», — заявил Зубарев.

Еще одной особенностью нынешнего этапа борьбы регулятора с мошенниками стал упор последних на вымогательство у своих жертв наличности, а не денег в рамках платежной инфраструктуры.

До этого Герман Зубарев заявил, что россиянам стоит помнить о том, что «безопасных счетов» не существует, чтобы не вестись на уловки телефонных мошенников.

Ранее сообщалось, что в Самаре пенсионерка отдала мошенникам 421 млн рублей.