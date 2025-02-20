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Центробанк обеспокоен ростом числа дропперов в России

ЦБ России сообщил, что около 80 тысяч человек ежемесячно становятся дропперами
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Ilya Naymushin/Reuters

Каждый месяц порядка 80 тысяч человек, в том числе иностранцы, становятся дропперами — подставными лицами, участвующими в схемах по выводу денег с банковских карт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда Банка России Ольгу Полякову.

По ее словам, дропперов «привозят автобусами» к отделениям банков, где создают две очереди: одна — на получение банковских карт, другая — для закрытия счетов и вывода заблокированных денег до администрации банком. Рост числа последователей такой практики вызывает опасения у Центробанка, отметила она.

Полякова подчеркнула, что дропперов часто привлекают обещаниями легкого заработка.

Эксперт считает, что проблема разрастается до масштабов, которые требуют более тщательного контроля, в том числе и в сфере идентификации иностранцев. Она объяснила, что есть трудности из-за отсутствия специальной базы и перепроверки приезжих.

Юрист Сергей Хаустов заявлял, что выдающие гражданам кредиты банки зачастую превращаются в бенефициаров всей системы преступных действий телефонных мошенников. По его мнению, вся ответственность лежит исключительно на клиентах, а процент возвращенных банком средств жертвам злоумышленников крайне низок.

Ранее мошенники стали красть данные россиян, представляясь сотрудниками маркетплейса.

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