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Участница «Битвы экстрасенсов» не предвидела обман и отдала аферистам 170 тыс. рублей

Участница «Битвы экстрасенсов» стала жертвой мошенников
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Shutterstock

Одну из участниц «Битвы экстрасенсов» обманули аферисты. Об этом сообщает «Москвач».

По данным Telegram-канала, 39-летняя гадалка попыталась заработать на отзывах и лайках на маркетплейсах. Предположительно, речь идет о схеме, в которой мошенники сначала выплачивают небольшие суммы за действия, но позже просят личные данные, чтобы получить доступ к средствам или сами выманивают деньги.

«Женщина не распознала обман и отдала мошенникам 170 000 рублей», – сообщается в публикации.

Известно, что в интервью участница шоу рассказывала, что может видеть будущее. Например, она могла сказать ребенку, что у его бабушки ухудшится самочувствие, и этот прогноз якобы сбывался.

До этого в Петербурге мужчина напал на гадалку с ножом. По версии следствия, он пользовался услугами экстрасенса, но в какой-то момент женщина не смогла спасти его супругу от болезни. Позже заболел и сам мужчина, затем экстрасенс попросила номера его детей.

Петербуржец решил, что так гадалка хочет «извести весь его род» и изрезал ее ножом при встрече. Женщина не выжила.

Ранее психолог объяснил, почему люди обращаются к гадалкам.

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