«Извести весь его род»: в Петербурге мужчину подозревают в нападении с ножом на гадалку

В Петербурге мужчину арестовали за нападение на гадалку

В Петербурге суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на гадалку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следователей, мужчина знал женщину более 20 лет, она была его соседкой. Некоторое время назад у супруги петербуржца обнаружили болезнь, поэтому пара приходила к соседке, но в какой-то момент ее заговоры перестали действовать.

Спустя некоторое время у самого мужчины диагностировали болезнь. Более того, гадалка стала просить телефоны его детей. Сосед предположил, что таким образом женщина хочет «извести весь его род».

13 марта он зашел якобы за медом, но, когда гадалка открыла, нанес ей несколько ударов ножом.

«Далее фигурант купил в магазине 0,7 л водки и поехал к себе домой. Вошел в сарай и стал пить. Планировал выпить всю водку, но отключился, так как давно не пил», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину он признал. Фигуранта арестовали на два месяца.

Ранее жительница Ростовской области потеряла миллионы, общаясь с гадалкой в соцсетях.