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Россиянам объяснили, как избежать перепадов настроения весной

Врач Крашкина: светотерапия поможет избежать перепадов настроения весной
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Светотерапия или регулярные прогулки на свежем воздухе помогут восполнить недостаток солнечного света и поднять настроение весной. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Она отметила, что на протяжении всей зимы человек находится в условиях короткого светового дня, поэтому может столкнуться с упадком сил.

Кроме того, весной происходит изменение уровня гормонов, таких как серотонин и мелатонин, что может спровоцировать перепады настроения. Врач напомнила, что физическая активность — один из ключевых факторов борьбы со стрессом.

«Даже умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, йога или плавание, способствуют выработке эндорфинов, которые помогают справляться со стрессом. Больше общайтесь с близкими, соблюдайте режим дня и не игнорируйте тревожные симптомы, если они начинают мешать нормальной жизни», — сказала врач.

Она также посоветовала заняться дыхательными практиками, поскольку они помогают снять напряжение в мышцах и стабилизировать эмоциональное состояние. Что касается питания, свежие овощи и фрукты должны стать ключевой частью рациона весной, подчеркнула Крашкина.

Ранее врач предупредил россиян об опасности комбо-аллергий этой весной.

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