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Врач раскрыла секрет хорошего самочувствия весной

Врач Крашкина: прогулки и йога помогут улучшить самочувствие весной
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shurkin_son/Shutterstock/FOTODOM

Регулярные прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, занятия йогой и стретчингом помогут преодолеть весеннюю усталость и слабость. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Кроме того, по ее словам, полезны дыхательные практики, поскольку они помогают снять напряжение в мышцах и стабилизировать эмоциональное состояние. Специалист также посоветовала соблюдать режим сна и питания.

«Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь высыпаться. А в рационе увеличьте количество сезонных овощей, фруктов и белков, чтобы поддерживать организм. Также следите за уровнем потребления воды, так как обезвоживание может усугублять усталость и головные боли», — резюмировала врач.

До этого Крашкина говорила, что свежие овощи и фрукты должны стать ключевой частью рациона весной.

По ее словам, организму особенно нужны витамины и микроэлементы, которые укрепляют иммунитет и поддерживают энергетический баланс. Особое внимание стоит уделить витаминам C, D, а также железу и магнию. Кроме того, важны полезные жиры и белки.

Ранее врач объяснила, почему весной люди чаще испытывают тревогу и раздражение.

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