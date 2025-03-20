Врач раскрыла секрет хорошего самочувствия весной

Регулярные прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, занятия йогой и стретчингом помогут преодолеть весеннюю усталость и слабость. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Кроме того, по ее словам, полезны дыхательные практики, поскольку они помогают снять напряжение в мышцах и стабилизировать эмоциональное состояние. Специалист также посоветовала соблюдать режим сна и питания.

«Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь высыпаться. А в рационе увеличьте количество сезонных овощей, фруктов и белков, чтобы поддерживать организм. Также следите за уровнем потребления воды, так как обезвоживание может усугублять усталость и головные боли», — резюмировала врач.

До этого Крашкина говорила, что свежие овощи и фрукты должны стать ключевой частью рациона весной.

По ее словам, организму особенно нужны витамины и микроэлементы, которые укрепляют иммунитет и поддерживают энергетический баланс. Особое внимание стоит уделить витаминам C, D, а также железу и магнию. Кроме того, важны полезные жиры и белки.

Ранее врач объяснила, почему весной люди чаще испытывают тревогу и раздражение.