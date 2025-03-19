Врач предупредил россиян об опасности комбо-аллергий этой весной

Весенний сезон аллергий зависит от текущей погоды, поэтому в этом году этот период заметно сдвинулся. Цветение растений уже началось, как и обострение симптомов у аллергиков, рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. Причем все чаще среди россиян встречаются комбо-аллергии, отметил он в беседе с 360.ru.

Непредсказуемая погода и температурные колебания сильно сдвинули сезон аллергий, а в воздухе начало появляться одновременно несколько возбудителей. Так, в конце марта береза зацветет одновременно с орешником и ольхой, на которых уже появились почки, привел пример Болибок. По его словам, очереди к аллергологам на этом фоне выстроились уже в марте.

В прошлом и текущем сезонах все чаще у пациентов встречается комбо-аллергия. Если заболевание запущено, то лечится оно долго и сложно, поэтому при появлении симптомов аллергии нужно поспешить с обращением к врачу.

«Это очень сложная ситуация. В таком случае, конечно, и долго, и дорого получается. А когда симптомы только начались, и там один-единственный аллерген, тогда проблем с лечением никаких нет», — подчеркнул врач.

По его словам, мультивалентная аллергия появляется у тех, кто ежегодно сталкивается с симптомами, но не проходит аллергоспецифическую иммунотерапию. Это приводит к тому, что организм такого человека становится очень восприимчив к нескольким аллергенам сразу – например, он будет реагировать на ольху, пыльцу березы, сосну, а затем и на траву, заключил Болибок.

До этого врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко рассказала, что основными симптомами аллергии на пыльцу являются зуд в глазах, слезотечение, насморк, заложенность носа, частое чихание и в некоторых случаях кашель. Для определения точного диагноза она посоветовала сдать мазок из носа и общий анализ крови.

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